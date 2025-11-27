Mario Vizcarra no descarta indultar a su hermano Martín de llegar a la Presidencia: "Evidentemente sí"

El precandidato presidencial por el partido Perú Primero, Mario Vizcarra, se pronunció luego que el Poder Judicial (PJ), condenó a 14 años de prisión a su hermano, el expresidente Martín Vizcarra, por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

En entrevista para RPP, Mario Vizcarra no descartó evaluar la posibilidad de indultar al exmandatario, en un eventual gobierno suyo, no obstante, aseguró que, de llegar a la Presidencia, su hermano recibiría el mismo trato que los demás expresidentes sentenciados.

"Si recomiendan el indulto, evidentemente sí. Como a cualquier otro presidente, para mi el trato a Martín Vizcarra, mi hermano, será exactamente igual que los demás presidentes. Estoy convencido (de su inocencia), pero me voy a subjetar a lo que diga la comisión evaluadora", dijo.

MÁS PENALES

Por otra parte, Vizcarra precisó que en un eventual gobierno suyo, pondrá énfasis a la lucha contra la inseguridad ciudadana instalando más penales a nivel nacional, utilizando cuarteles militares en desuso.

"Nosotros, en menos de seis meses, vamos a habilitar por lo menos tres nuevos penales. Challapalca es la cárcel en la cual los reos tiemblan por las condiciones que se viven ahí. Challapalca era un cuartel que fue condicionado como penal. Así hay más de 10 cuarteles que están en desuso", sostuvo.