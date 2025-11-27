Congreso: titular de la Comisión de Educación utilizó IA para elaborar un proyecto de ley

Foto Correo

Sin lugar a dudas, en poco tiempo la Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en una herramienta fundamental para buscar información, lo que nos facilita desarrollar casi todo tipo de trabajos en breve tiempo.

Esto sucedió con el titular de la Comisión de Educación, Segundo Montalvo, quien utilizó la IA para elaborar un proyecto de ley. Sorprende que el congresista de Perú Libre olvidó borrar la respuesta que le facilitó la IA.

Según informa Correo, el 21 de noviembre, Montalvo Cubas presentó una iniciativa denominada “Nueva Ley General del Deporte”. El objetivo de la norma es impulsar la actividad física de manera descentralizada.

REDACCIÓN CLARA

La iniciativa tiene 18 capítulos, 85 artículos y disposiciones complementarias. Se desconoce si el parlamentario también realizó trabajo de campo o consultó con especialistas sobre el tema, para elaborar el proyecto.

“Aquí tienes toda la paráfrasis del CAPÍTULO XV, XVI, XVII y Disposiciones Complementarias, con redacción clara, formal y sin alterar el contenido jurídico. Está lista para integrarla en tu predictamen”, se lee textualmente en la iniciativa de Montalvo.