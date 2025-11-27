Presidente Jerí manifestó su incomodidad por deficiencias en la organización de los Bolivarianos

El presidente José Jerí expresó su incomodidad por las deficiencias registradas hasta el momento en la organización de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, que comenzaron hace unos días en medio de retrasos y problemas logísticos.

Señaló que recibieron el proyecto “de una manera no correcta” y que los pasivos arrastrados condicionaron la planificación inicial. Sin embargo, recalcó que decidió asumir el reto como un acto de responsabilidad por el Perú, informa Expreso.

ERRORES ACUMULADOS

“Desde un primer momento dije que hay que defender los intereses de la Patria. En este caso, también los eventos deportivos que se organizan deben salir de la mejor manera posible, para que nuestra imagen país quede bien”, indicó.

Finalmente, Jerí Oré sostuvo que el compromiso adoptado desde la transición obligó a su gobierno a continuar con la organización, pese a los vacíos detectados y errores acumulados, enfatizó que su gestión ahora está dando la cara a las fallas.