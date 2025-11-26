Kamiche se justifica tras decir improperios en la Comisión de Ética: "¿Quién en el Perú no dice groserías?"

El congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Roberto Kamiche, se pronunció tras protagonizar un bochornoso incidente en la última sesión de la Comisión de Ética al olvidarse apagar su micrófono durante el debate.

Durante la sesión virtual donde se puso evaluó la denuncia contra el congresista Edgar Tello, por ingresar sin autorización a un predio de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), el parlamentario dijo improperios como "huev***" y "mama***", dejando atónitos a sus colegas.

PIDE DISCULPAS PERO SE JUSTIFICA

Al respecto, el legislador apepista ofreció las disculpas del caso, sin embargo, intentó justificarse alegando que en el Perú es muy común que las personas hablen con lisuras y otras groserías.

"¿Quién en el Perú no dice groserías? ¿Acaso yo he robado, he cometido un delito? El que no diga groserías en el Perú que tire la primera piedra. Eso no justifica ahora lo que yo he dicho y reitero las disculpas del caso", dijo.

"Prácticamente ignoran porque soy parte de las personas con discapacidad y las personas con discapacidad en nuestro Perú son obsoletas, son desechables", añadió.