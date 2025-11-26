Pedro Castillo frente a su día decisivo: Corte Suprema lo sentencia mañana y podría recibir más de 30 años de cárcel

El caso judicial más importante de los últimos años en el país está por llegar a su punto decisivo. Este jueves 27 de noviembre, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema definirá el futuro del expresidente Pedro Castillo, acusado por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. La expectativa crece mientras la Fiscalía solicita una condena de 34 años de prisión por el presunto delito de rebelión.

Luego de 268 días de juicio —iniciado el 4 de marzo del 2025—, el proceso oral contra Castillo llegó a su fin tras la presentación de alegatos, descargos y acusaciones por parte de la Fiscalía, Procuraduría, defensa legal y los propios procesados. El exmandatario, en su autodefensa del viernes 21, rechazó el juicio en su contra y asumió responsabilidad por los hechos, eximiendo a Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta.

Las penas solicitadas por el Ministerio Público incluyen 34 años de cárcel para Castillo Terrones, 26 para la excongresista Betssy Chávez y 15 para el exjefe del Gabinete Aníbal Torres, además de una reparación civil superior a los S/64 millones y la inhabilitación por tres años y medio. No obstante, los magistrados podrían optar por una condena por conspiración, lo que reduciría las penas: 19 años y 30 días para Castillo, y 11 años, 5 meses y 15 días para Chávez y Torres.

UN FALLO CLAVE PARA LA POLÍTICA PERUANA

La Sala Penal Especial, integrada por los jueces Norma Carbajal, Iván Guerrero y José Neyra, será la encargada de leer el veredicto final desde las 9 de la mañana en una audiencia presencial, teniendo como protagonista al ex jefe de Estado actualmente preso en el penal Barbadillo.