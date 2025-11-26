Phillip Butters: "Bien merecida la condena al miserable de Vizcarra"

El precandidato presidencial por el partido Avanza País, Phillip Butters, se pronunció tras conocerse que el Poder Judicial (PJ) sentenció al expresidente Martín Vizcarra a 14 años de prisión por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

A través de su cuenta en la plataforma X, el también presentador de TV celebró el fallo judicial contra el exmandatario, a quien calificó de "miserable" y destacó el trabajo del fiscal Germán Juárez Atoche en el caso.

"Bien merecida la condena al miserable de Vizcarra: 14 años. Que pague por todo el daño que sufrieron los peruanos a causa de sus fechorías. Excelente trabajo de Germán Juárez Atoche con una sentencia contundente", se lee en el tuit.

EXÁMENES MÉDICOS LEGALES

Cabe precisar que, tras ser condenado a prisión, Vizcarra Cornejo fue trasladado a la sede judicial para pasar los exámenes médicos legales correspondientes y a la espera de su traslado al establecimiento penitenciario que designe el INPE.