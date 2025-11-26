Anahí Durand critica la justicia peruana: “Son parte de la coalición mafiosa y golpista que gobierna”

Este miércoles 26 de noviembre, el Poder Judicial (PJ) sentenció a 14 años de cárcel al expresidente Martín Vizcarra por haber recibido coimas en el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. El veredicto causó la reacción de la exministra, Anahí Durand, quien decidió opinar sobre la decisión de la entidad de justicia.

Por medio de sus redes sociales, Durand Guevara saludó el veredicto del PJ, y recordó que Vizcarra Cornejo nunca estuvo apoyando a la población, sino a los grupos de poderes que se beneficiaron económicamente.

“Muy "oportuna" la condena a 14 años de cárcel a Martín Vizcarra. Lo sacan de carrera política y aunque pida apoyo para su hermano, saben bien que no es lo mismo. Y eso que Vizcarra siempre fue fiel a los grupos de poder y al modelo neoliberal”, escribió en su cuenta de X.

CRITICA A LAS AUTORIDADES DE JUSTICIA

A pesar de la sentencia del PJ, Anahí Durand enfatizó que los órganos judiciales del país se encuentran distorsionadas y favorecen a organizaciones criminales. “La justicia hace rato es parte de la coalición mafiosa y golpista que gobierna”.