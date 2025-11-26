Martín Vizcarra envía mensaje a los jóvenes tras ser sentenciado: “Hubiese sido cobarde si me veían correr”

En horas de la tarde de este miércoles 26 de noviembre, el Poder Judicial (PJ) sentenció a 14 años de cárcel a Martín Vizcarra por haber recibido coimas en el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, el expresidente decidió enviare un mensaje a los jóvenes.

Por medio de sus plataformas digitales, el abogado de Vizcarra Cornejo, Alejandro Salas, difundió una conversación con su patrocinado, donde se puede leer que el exmandatario no iba a evadir a la justicia peruana, con lo que busca darles un ejemplo a los adolescentes.

"Fuerza para todos Alejandro, yo estoy bien ya se sabía lo que harían y acá me tuvieron. Más injusto que la sentencia era que la juventud me vea correr como un cobarde. Que el mensaje llegue a todo el Perú, el país está tomado por la mafia, nos veremos pronto", escribió.

ALEJANDRO SALAS LE BRINDA SU APOYO A VIZCARRA

En un post, Alejandro Salas le brindó su apoyo incondicional a Martín Vizcarra tras haber sido sentenciado a 14 años de prisión. “Orgulloso de tu valentía, de tu amistad, de no correrte, de dar la cara, tu conciencia te hace libre y la justicia politizada te encarcela”.