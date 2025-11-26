Rafael Vela responde a abogado de Martín Vizcarra: "Parece que habría estado en otra audiencia"

El fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, se pronunció tras las recientes declaraciones del abogado de Martín Vizcarra, Erwin Siccha, quien cuestionó los 14 años de cárcel que el Poder Judicial (PJ) le impuso al expresidente, alegando que dicha sentencia no cuenta con "rigurosidad jurídica ni probatoria".

En declaraciones para RPP, el fiscal respondió a la defensa legal de Vizcarra Cornejo y aseguró que la Fiscalía ha demostrado con pruebas la responsabilidad del exjefe de Estado en los delitos que se le imputaron.

"Parece que el señor abogado habría estado en otra audiencia y no ha escuchado lo que es la parte resolutiva (...) los tres magistrados concluyen que el señor Vizcarra es responsable de haber cometido graves hechos de corrupción de funcionarios", dijo.

DESCARTA "VENGANZA"

Asimismo, Vela Barba descartó que la sentencia contra Vizcarra Cornejo sea parte de una "venganza", como señaló el exmandatario a través de sus redes sociales tras conocer el fallo judicial.

"Se trata de un comentario que busca negar los hechos (...) El señor Vizcarra ahora está tratando de insinuar algo que nosotros siempre hemos rechazado", sostuvo.