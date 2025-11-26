Fernando Rospigliosi revela que Dina Boluarte recibiría pensión vitalicia: “Fue elegida en una fórmula”

A más de un mes de haber sido vacada por el Congreso por incapacidad moral, Dina Boluarte ha solicitado que se respete la entrega de la pensión vitalicia tras haber ocupado el cargo como mandataria del Perú. El presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi dejó abierta la posibilidad de que Boluarte Zegarra podría acceder a ese beneficio.

En declaraciones a los medios de comunicación desde el Legislativo, el titular de la Mesa Directiva enfatizó que la exjefa de Estado del país si podría cobrar el sueldo vitalicio, ya que, ha sido elegida de manera popular y bajo una estructura política.

“Hay diferencias entre los que son elegidos para ocupar la Presidencia de la República. En este caso, la señora Boluarte fue elegida en una fórmula con el señor (Pedro) Castillo y no es que ha sido elegida como el señor (Francisco) Sagasti, (Manuel) Merino o (José) Jerí”, declaró.

¿TODOS LOS EXPRESIDENTES PUEDEN ACCEDER AL BENEFICIO?

De acuerdo a Fernando Rospigliosi no todos los exmandatarios que han pasado por Palacio de Gobierno podrían acceder al beneficio de la pensión vitalicia, ya que, en caso de tener una acusación constitucional no podrán hacerlo.