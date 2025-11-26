Juan Sheput sobre Martín Vizcarra: "Está manchado de actos de corrupción"

El exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Sheput, se pronunció tras conocerse que el expresidente Martín Vizcarra Cornejo fue sentenciado por el Poder Judicial (PJ) a 14 años de cárcel por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.
Mediante un video publicado en su cuenta de X, el extitular del MTC señaló que el exjefe de Estado está "manchado de actos de corrupción" durante su paso por altos cargos públicos antes de asumir la Presidencia.
"Es el único funcionario que tiene procesos abiertos en su paso como gobernador de Moquegua, como ministro de Transportes y como presidente de la República, es decir, sea cual sea el puesto público que él ha ocupado, está manchado de actos de corrupción", dijo.
Por otra parte, Sheput lamentó que otro expresidente de la República haya sido sentenciado por actos de corrupción: "Ha pasado a formar parte del triste elenco, ahora son 4 presidentes que habitan en Barbadillo", sostuvo.