Patricia Juárez a Martín Vizcarra tras sentencia: “Busca seguir estafando con la candidatura de su hermano”

Después de que el Poder Judicial (PJ) condenara a Martín Vizcarra a 14 años de prisión por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, emitió un pronunciamiento al respecto de la decisión de la entidad de justicia.

En declaraciones a los medios de comunicación desde el interior del Parlamento, Juárez Gallegos descartó que haya políticos que influyan en las decisiones judicial. Además, tildó de ‘estafador’ al expresidente del Perú.

“No creería que los jueces son políticos o hacen política. El Poder Judicial tiene autonomía e independencia, nadie puede influir (…) No es nada político. Él quiere seguir consumando su estafa electoral porque quiere vender la candidatura como si fuera la de él”, declaró.

LAMENTA QUE UN EXPRESIDENTE SEA CONDENADO POR CORRUPCIÓN

Patricia Juárez lamentó que nuevamente un exmandatario sea condenado por actos ilícitos en agravio de todos los peruanos. “Es una justicia que pone a otro expresidente en una situación en actos de corrupción, y eso le toca a Vizcarra”.