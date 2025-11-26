Ilich López tras sentencia contra Martín Vizcarra: "Tiene que asumir su responsabilidad"

El congresista y tercer vicepresidente de la Mesa Directiva, Ilich López, se pronunció tras conocerse que el expresidente Martín Vizcarra fue sentenciado a 14 años de prisión por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario expresó su pesar por el hecho de que otro expresidente del Perú haya sido sentenciado por actos de corrupción, alegando que dicha situación afecta a la institucionalidad del país.

"Lamentable que un expresidente esté nuevamente con este tipo de situaciones, lamento mucho porque golpea la institucionalidad de la Presidencia del Perú", señaló el legislador desde las instalaciones del Congreso.

DESCARTA "VENGANZA"

No obstante, López Ureña aseguró que la sentencia contra Vizcarra Cornejo no forma parte de una "venganza", como señaló el exmandatario a través de sus redes sociales: "La sentencia judicial es clara, tiene que cumplir y asumir su responsabilidad", sostuvo.