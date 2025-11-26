Patricia Chirinos tras sentencia de Vizcarra: "La verdad siempre sale a la luz"

La congresista de Renovación Popular, Patricia Chirinos, se pronunció luego que el Poder Judicial (PJ) sentenció a 14 años de prisión al expresidente de la República, Martín Vizcarra, por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

A través de su cuenta en la plataforma X, la parlamentaria destacó el fallo judicial contra el exmandatario, quien fue hallado culpable de recibir coimas durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.

"La justicia por fin alcanzó a Vizcarra. Hoy está donde debe estar: tras las rejas. La verdad siempre sale a la luz, y ahora deberá enfrentar —desde la cárcel— las consecuencias de la corrupción que tanto daño le causó al Perú", se lee en el tuit.

DENUNCIA "VENGANZA"

Cabe precisar que, a través de sus redes sociales, Vizcarra Cornejo denunció que su sentencia condenatoria forma parte de una "venganza" y exhortó a sus seguidores a apoyar la candidatura de su hermano, Mario Vizcarra.