Alejandro Salas tras sentencia de 14 años contra Martín Vizcarra: “La mafia política del país celebra”

Después de que el Poder Judicial (PJ) sentenciara a 14 años de cárcel a Martín Vizcarra por haber recibido coimas en el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, el abogado del expresidente, Alejandro Salas, salió en defensa del exmandatario.

Por medio de sus redes sociales, el exministro de Trabajo destacó el comportamiento que ha estado adaptando Vizcarra Cornejo durante el juicio. Además, dejó en claro que el PJ se encuentra manejada por bandas criminales que manejan la entidad de justicia.

“Orgulloso de tu valentía, de tu amistad, de no correrte, de dar la cara, tu conciencia te hace libre y la justicia politizada te encarcela. No te querían en campaña, no querían que vuelvas a ser Presidente. Hoy la Mafia Política del país celebra”, escribió en su cuenta de X.

¿DÓNDE ESTARÁ RECLUIDO MARTÍN VIZCARRA?

Al conocer la sentencia en su contra, Martín Vizcarra fue conducido al médico legista para someterse a una serie de pruebas, para que posteriormente pueda ser recluido en el penal de Barbadillo, donde se encuentran Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.