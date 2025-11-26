TC se pronunciará "en breve plazo" sobre medida cautelar de la JNJ contra reposición de Delia Espinoza

El magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Ticse, anunció que el TC se pronunciará "en breve plazo" sobre la medida cautelar presentada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para frenar la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación.

Durante una entrevista con RPP Noticias, el juez constitucional confirmó que el organismo ya admitió a trámite el recurso que busca suspender la acción de amparo concedida a la fiscal suprema.

Gutiérrez Ticse precisó que este pedido es aparte de la demanda competencial interpuesta por la JNJ contra el Poder Judicial, por considerar que este último menoscabó sus competencias y atribuciones al disponer la suspensión de la sanción impuesta a la suspendida fiscal de la Nación.

Fundamentos del análisis constitucional

El magistrado explicó los criterios que evaluará el TC. "Sobre la medida cautelar vamos a tener que pronunciarnos en un plazo breve, dentro del trámite que corresponda, a efectos de determinar si es que las acciones realizadas por el Poder Judicial son constitucionalmente admisibles en una competencia que le corresponde a la JNJ o no", dijo.

Autonomía y función de la JNJ

Gutiérrez Ticse reiteró la autonomía de la JNJ como institución y enfatizó que su función esencial es "habilitar a un juez o fiscal de realizar funciones propias de esos cargos". El magistrado añadió que "si dejamos de lado a la JNJ no tendría sentido que esta exista, no sería un poder.