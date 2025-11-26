Martín Vizcarra tras ser condenado a 14 años de prisión: "No es justicia, es venganza"

El expresidente Martín Vizcarra se pronunció tras ser sentenciado a 14 años de prisión por el Poder Judicial este miércoles 26 de noviembre, por los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua.

Durante el desarrollo de la audiencia, el sentenciado ex jefe de Estado, utilizó su cuenta oficial de X, para dejar un mensaje a sus seguidores donde cuestiona el fallo y señala que la disposición se debe por enfrentar al pacto mafioso.

"No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo", posteó.

Sentencia de Vizcarra

Vizcarra Cornejo fue sentenciado a 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio tras determinarse que solicitó y recibió coimas por los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua cuando era gobernador regional.

Inhabilitación y pago de multas

El Poder Judicial también determinó que sea inhabilitado de la función pública por 9 años. El exmandatario deberá cancelar un total de 94 mil 900 soles por concepto de días multa y 2 millones 336 mil soles que deberá ser abonado de forma solidaria entre Martín Vizcarra y los terceros civilmente responsables.