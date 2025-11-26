JNE resuelve que César Acuña no vulneró neutralidad electoral por panel proselitista en Chachapoyas

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) absolvió al líder de Alianza Para el Progreso, César Acuña Peralta, de la presunta infracción por vulnerar el principio de neutralidad por la instalación de un panel con su imagen en Chachapoyas.

La resolución del máximo organismo electoral dejó sin efecto la sanción previamente dictada por el Jurado Electoral Especial de esa localidad, que había considerado vulnerado el reglamento durante la campaña de las Elecciones 2026.

El organismo evaluó los antecedentes, la normativa específica y los descargos presentados, destacando la insuficiencia de pruebas que acreditaran la intervención de Acuña en la producción o colocación del elemento publicitario observado. El JNE advirtió que no se halló evidencia directa ni indirecta que estableciera su participación activa o pasiva en los hechos materia de imputación.

Panel con mensajes alusivos

La controversia se originó tras un informe de fiscalización que señalaba la aparición de un panel con mensajes alusivos a Acuña y su agrupación política. En sus alegatos, el exgobernador de La Libertad rechazó toda vinculación con la preparación, financiamiento o difusión del material publicitario, argumentando que no existían elementos de prueba que lo relacionaran con los hechos.

Defensa de Acuña y fundamentos del JEE

El abogado de Acuña insistió durante el proceso que la sola pertenencia a una agrupación política o la ostentación de un cargo no constituyen por sí mismas una infracción de la neutralidad electoral. El Jurado Electoral Especial de Chachapoyas había basado su sanción inicial en el numeral 32.1.5 del reglamento sobre propaganda electoral, que prohíbe a funcionarios realizar, financiar o autorizar acciones de propaganda durante campañas.