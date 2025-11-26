Combina presenta acción de amparo contra Avanza País para revertir exclusión de precandidatura presidencial

César Combina interpuso una acción de amparo ante el Poder Judicial contra el partido Avanza País para revertir la decisión de no aceptar su precandidatura presidencial para las elecciones generales de 2026.

El recurso fue admitido a trámite por el Sexto Juzgado Constitucional y se espera una sentencia para aproximadamente el 4 de diciembre de este año, según manifestó en conferencia de prensa el último martes 25 de noviembre.

De acuerdo a Combina, Avanza País impidió la inscripción de su fórmula presidencial "por decisiones políticas y administrativas arbitrarias". Como se recuerda, El Comercio informó en noviembre, que el partido solo admitió la plancha presidencial encabezada por Phillip Butters en sus elecciones primarias.

Precedente y consecuencias en partido

Ante ello, resaltó que una decisión judicial favorable establecería un precedente importante para todas las organizaciones políticas del país al exigir corregir irregularidades en procesos internos. El precandidato argumentó que esta resolución obligaría a los partidos a transparentar sus mecanismos de selección.

El demandante advirtió que si el partido no regulariza su situación y permite su inscripción, las consecuencias podrían afectar la participación de Avanza País en las elecciones de 2026. "La acción de amparo suspenderá de inmediato las elecciones internas", comentó Combina, señalando que esto impediría al partido postular en los próximos comicios e incluso enfrentar el riesgo de perder su inscripción ante el JNE.