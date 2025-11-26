Madre de Vladimir Cerrón anuncia marcha de sacrificio hacia Lima para defender la inocencia de su hijo

En paralelo el líder de Perú Libre anunció desde sus redes sociales que planea participar en las elecciones generales del 2026.

El prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, ha vuelto a encender el escenario político al anunciar, desde sus redes sociales, que planea participar en las elecciones generales del año 2026. En su publicación, aseguró que no cuenta con antecedentes judiciales ni penales que le impidan postular, mensaje que ha sido leído como el inicio de una abierta revancha política.

De acuerdo con el abogado especialista en derecho electoral, José Naupari, la afirmación del exgobernador de Junín es legalmente correcta. Naupari señala que, mientras Cerrón no tenga una sentencia condenatoria en primera instancia, no está impedido de postular. “Él no tiene ninguna sentencia condenatoria en primera instancia, no tiene inhabilitación del Congreso, no figura en el registro de reparaciones civiles ni en el de deudores alimentarios. Está plenamente habilitado para postular”, precisó.

Cerrón había sido sentenciado en octubre de 2023 por el delito de colusión en el caso Aeródromo Wanka. Sin embargo, en marzo de 2025, la Corte Suprema revocó dicha condena. También registró otra sentencia por negociación incompatible en el caso La Oroya, pero el Tribunal Constitucional la declaró nula. Ambos fallos borraron cualquier antecedente judicial que pudiera impedir su candidatura.

"MARCHA DE SACRIFICIO"

Mientras tanto, su madre, Bertha Rojas —quien también integra la fórmula presidencial de Perú Libre— anunció el inicio de una “marcha de sacrificio” desde Huancayo hacia Lima en defensa de la inocencia de su hijo. Sobre Cerrón pesa un requerimiento de 24 meses de prisión preventiva por el caso Los Dinámicos del Centro.