Ruth Luque cuestiona aprobación de informe que inhabilita a Delia Espinoza: "Evidencia arbitrariedad"

La congresista del Bloque Democrático, Ruth Luque, se pronunció luego que la Comisión Permanente aprobó inhabilitar por 10 años para el ejercicio del cargo público a la fiscal suprema, Delia Espinoza Valenzuela.

A través de su cuenta en la plataforma X, la parlamentaria de izquierda cuestionó la medida adoptada en la Comisión Permanente, principalmente, por el hecho de que el resto de fiscales supremos no fueron inhabilitados.

"Por los mismos hechos no han inhabilitado a los otros fiscales supremos, pero sí a Delia Espinoza. Es decir los mismos hechos pero solo Delia Espinoza es castigada. Este resultado muestra el actuar político parlamentario mayoritario: un uso selectivo del poder parlamentario que evidencia arbitrariedad y autoritarismo", se lee en el tuit.

¿POR QUÉ BUSCAN INHABILITARLA?

Cabe precisar que tanto Espinoza Valenzuela como los otros 3 fiscales supremos, Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, son acusados de presunto abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de funciones, sin embargo, la Comisión Permanente solo aprobó inhabilitar a Delia Espinoza. Ahora, el informe será elevado al Pleno del Congreso, que decidirá si se ratifica o se rechaza la sanción en su contra.