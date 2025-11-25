Martín Vizcarra descarta fugarse del Perú: “Soy hombre de palabra, no defraudaré al pueblo”

Tras conocerse la noticia que Martín Vizcarra estará presente en la audiencia de lectura de sentencia por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua por el que están solicitando 15 años de prisión, el expresidente reveló que estará presente en la sala para escuchar el veredicto de los magistrados.

Durante una entrevista en Exitosa, Vizcarra Cornejo negó plenamente haber estado tramitando algún tipo de estrategia política para abandonar el territorio nacional, con la finalidad de evadir las responsabilidades.

“Estaré el día de mi sentencia, sin fugarme, sin pensar en ninguna embajada, porque yo no voy a defraudar al pueblo, soy hombre de palabra y mañana estaré ahí presente”, dejando en claro que escuchará la resolución en vivo y directo.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZARÁ LA AUDIENCIA?

Martín Vizcarra estará presente este miércoles 26 de noviembre en el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional a las 9:00 a.m., hora en la que iniciará la audiencia para conocer si se dicta los 15 años de prisión en su contra, o sale absuelto de las imputaciones.