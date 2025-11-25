Abogado de Castillo tras ser expulsado de la Comisión Permanente: "No he faltado el respeto, los he nivelado"

Carlos Torres Caro, abogado del expresidente de la República, Pedro Castillo, se pronunció tras ser expulsado de la sesión de la Comisión Permanente por insultar a los parlamentarios presentes durante el debate del informe final que recomienda inhabilitar por 10 años a su cliente.

En declaraciones a la prensa, la defensa legal del exmandatario aseguró que no faltó el respeto a los legisladores de la Comisión Permanente y precisó que sólo los "ha nivelado", al hacer una comparación entre el Parlamento y el programa de los humoristas Jorge Luna y Ricardo Mendoza.

"¿Cómo me va a dar vergüenza? falso, no he faltado el respeto, más bien, los he nivelado al nivel de estos señores (Jorge Luna y Ricardo Mendoza). Es lo más coloquial del mundo, dentro y fuera (del Congreso) es lo más normal del mundo porque es el mensaje que todos comprendemos (...) no me han dejado terminar, me han cortado. Han hecho abuso del derecho que ellos tienen", manifestó.

¿QUÉ DIJO EL ABOGADO EN LA SESIÓN?

Durante el debate de la Comisión Permanente, el abogado hizo uso de la palabra y, lejos de brindar sus argumentos para evitar la inhabilitación de Castillo Terrones, procedió a ofender a los congresistas.

"Quiero hacer referencia, que hay peruanos de abajo, señor. Hay peruanos de abajo que así como Pedro Castillo llegan arriba. Miren, Jorge Luna y Ricardo Mendoza, dos extraordinarios personajes, que han llenado el Madison Square Garden de Nueva York. ¿Y ustedes saben cómo lo han llenado? ¿Saben ustedes cómo lo han llenado? Hablando la misma huev**** que ustedes", señaló.