Guido Bellido anuncia postulación a la cámara de senadores en 2026 con Podemos Perú

A menos de seis meses de que se realicen las elecciones generales del 2026, el actual parlamentario, Guido Bellido brindó una entrevista al programa digital de Panamericana Televisión, Ágora, y confirmó su participación en los comicios del próximo año.

Durante una conversación con Tatiana Alemán y Pamela Acosta, Bellido Ugarte mencionó que después de haber entablado una conversación con autoridades de Podemos Perú (PP), se concluyó que intentará alcanzar un curul en la cámara de senadores.

“Hemos venido conversando. Tuvimos varias invitaciones, pero, en definitiva, hemos tenido una reunión última con el secretario José Luna Morales del partido Podemos y hemos acordado nuestra participación en el número 5 a senador nacional”, reveló.

PLANCHA PRESIDENCIAL DE PODEMOS PERÚ

Guido Bellido reveló que la plancha presidencial de PP estará conformada por José Luna Gálvez, Cecilia García (primera vicepresidencia) y Raúl Noblecilla (segunda vicepresidencia), la cual se oficializará este martes 25 de noviembre en Cusco.