Muñante saluda aprobación de informe que recomienda inhabilitar a Castillo: "Mano firme contra los golpistas"

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, se pronunció luego que la Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final que recomienda inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública al expresidente Pedro Castillo.

A través de su cuenta en la plataforma X, el parlamentario saludó la decisión adoptada en la Comisión Permanente contra el exmandatario, a quien se le acusa de infringir más de 20 artículos de la Constitución por su fallido golpe de Estado en diciembre del 2022.

"¡MANO FIRME CONTRA LOS GOLPISTAS! (...) con esta decisión reafirmamos que en el Perú nadie está por encima de la ley ni de la Constitución, y que cualquier intento de quebrar el orden democrático tendrá una respuesta firme desde el Congreso", publicó.

SOBRE LA VOTACIÓN

Cabe precisar que el informe final contra el exjefe de Estado fue aprobado con 13 votos a favor y 6 en contra. Ahora, pasará al Pleno del Congreso, donde se pondrá a debate y votación para ver si se ratifica o rechaza la sanción contra el expresidente.