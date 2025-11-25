Periodista de Cusco a Raúl Noblecilla: “No me vas a venir a atarantar con tus discursos”

Al parecer el abogado de Betssy Chávez y precandidato a la segunda vicepresidencia de Podemos Perú (PP), Raúl Noblecilla, ya entró en campaña para las elecciones generales del 2026, sin embargo, no todo está saliendo como lo ha planeado.

Durante una entrevista para Exitosa Cusco, la defensa legal de Chávez Chino pasó un momento incomodo con el periodista del medio de comunicación después de intentar defender a Pedro Castillo de las imputaciones que tiene en su contra.

“Sí. Raúl Noblecilla no es castillista; es democrático, y considera que el presidente Pedro Castillo es un referente democrático del pueblo. Si salimos de este set de televisión y vamos calle por calle, mercado por mercado, pues me dirán qué opinan de Pedro Castillo”, comentó.

RESPUESTA DEL COMUNICADOR

Al escuchar ello, el comunicador quiso interrumpirlo, generando la reacción de Raúl Noblecilla. “Déjame terminar pues, hijo”, palabras que no cayeron nada bien en el periodista, quien no dudó en responderle. “Estás dando un discurso acá, y esto es una entrevista. Esto no es el Congreso, donde está Waldemar Cerrón y te dice ‘camarada’. No me vas a venir a atarantar con eso”.

Los comentarios no cayeron nada bien en la defensa legal de Betssy Chávez, quien tildó al trabajador del medio radial como una persona vinculada a Keiko Fujimori. “Ay hermano, muéstrame tu camisa naranja. Este es un delincuente naranja del Cusco. Viene de la escuela naranja”.