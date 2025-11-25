Pedro Castillo: Comisión Permanente aprueba inhabilitar por 10 años al expresidente

La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el informe final que recomienda inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública al expresidente Pedro Castillo, por el fallido golpe de Estado de diciembre del 2022.

En la sesión que se llevó a cabo este martes 25, la medida recibió luz verde al obtener 13 votos a favor y 6 en contra, aprobándose así el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).

El referido informe acusa a Castillo Terrones de infringir más de 20 artículos de la Constitución Política del Perú por los hechos del pasado 7 de diciembre del 2022, cuando anunció la disolución inconstitucional del Congreso, la detención de la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides y la declaratoria de un gobierno de excepción, todo esto con el fin de evitar su vacancia.

PLENO DEL CONGRESO

Tras su aprobación en la Comisión Permanente, el informe ahora será elevado al Pleno del Congreso, donde será puesto a debate y posterior votación y se decidirá si se ratifica o se rechaza la sanción contra Castillo Terrones.