Expulsan a abogado de Pedro Castillo de la Comisión Permanente por insultos: "Hablando hue*** como ustedes"

Carlos Torres Caro, abogado del expresidente Pedro Castillo, fue expulsado de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, donde se debatía el informe final que propone inhabilitar por 10 años al exmandatario para el ejercicio de la función pública.

¿QUÉ OCURRIÓ?

Durante su intervención, la defensa legal del expresidente golpista no tuvo mejor idea que ofender a los parlamentarios presentes haciendo una comparación con el conocido programa de los comediantes peruanos, Jorge Luna y Ricardo Mendoza.

"Quiero hacer referencia, que hay peruanos de abajo, señor. Hay peruanos de abajo que así como Pedro Castillo llegan arriba. Miren, Jorge Luna y Ricardo Mendoza, dos extraordinarios personajes, que han llenado el Madison Square Garden de Nueva York. ¿Y ustedes saben cómo lo han llenado? ¿Saben ustedes cómo lo han llenado? Hablando la misma huev**** que ustedes", despotricó.

ILICH LÓPEZ LO EXPULSÓ

Ante esta llamativa y evidente falta de respeto, el vicepresidente de la Mesa Directiva, Ilich López (Acción Popular), no dudó en reaccionar exigiendo la expulsión inmediata de Caro de la sesión que se estaba llevando a cabo.

"¡Retírese! Se terminó esto. Se le ha dado… se le ha dado 13 minutos y no ha sido absolutamente otorgada, no ha hecho la defensa adecuada. ¡Se retira, señor! No le voy a soportar ninguna falta de respeto en este Parlamento. ¡Se retira!", refutó López Ureña.