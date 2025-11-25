País dividido: casi la mitad de peruanos se identifica con el centro político o la derecha

Una nueva encuesta muestra el pulso político de los peruanos en un contexto previo a las Elecciones Generales 2026. Los resultados revelan una marcada preferencia hacia el centro y la derecha, pero también un fuerte sentimiento de división y desconfianza hacia las instituciones.

PAÍS DIVIDIDO

Según el estudio de Datum Internacional para El Comercio, el 27% de los ciudadanos se identifica con la derecha, el 21% con el centro y solo el 15% con la izquierda, mientras que un 29% afirma no tener postura ideológica definida. Lima y Callao concentran los mayores niveles de adhesión a la derecha (29%) y al centro (25%), mientras que el sur y el centro del país mantienen las cifras más altas de simpatía por la izquierda, con 18% y 22%, respectivamente.

La confianza en los organismos electorales mostró una ligera recuperación, al subir ocho puntos porcentuales respecto a octubre. Sin embargo, más del 70% de los encuestados sigue desconfiando de la transparencia de dichas instituciones.

DIVISIÓN Y DESCONFIANZA MARCAN EL ESCENARIO

El 76% de los peruanos percibe al país como dividido, reflejando una fragmentación que trasciende las ideologías. Según Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional, esta división responde a la falta de una visión compartida de nación, agravada por el centralismo y la desigualdad territorial, señaló a El Comercio.

La encuesta también evidencia un dilema sobre el tipo de liderazgo que el país demanda: un 51.8% prefiere un gobernante que respete las normas aunque las decisiones sean lentas, mientras que un 41.9% opta por un líder que actúe con rapidez aunque se salte las reglas.

POLARIZACIÓN

Para la analista Mabel Huertas, consultada por El Comercio, el crecimiento de la centroderecha responde a un perfil ciudadano pragmático que “busca orden, pero con reglas e institucionalidad”. Mientras tanto, el politólogo Enrique Castillo advierte que el 29% que no se identifica con ningún espectro político representa una señal de desencanto profundo hacia la clase política.

La encuesta “Lo que separa a los peruanos” no solo expone tendencias electorales, sino también un estado emocional colectivo: una ciudadanía que desconfía, se siente fragmentada y busca estabilidad sin autoritarismo, a las puertas de una campaña que podría definirse más por la emoción que por las propuestas.

DATOS DE LA ENCUESTA

El estudio "Lo que separa a los peruanos", fue realizado por la encuestadora Datum Internacional S.A., con registro 0002 REE / JNE. El grupo objetivo son hombres y mujeres, de 18 a 70 años, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos, considerando zona urbana y rural. El ámbito es nacional. Se realizaron 1.203 encuestas efectivas con un margen de error de +/-2,8, con un nivel del 95% de confianza y 100% de representatividad. Técnica: encuestas presenciales en el hogar. Tipo de muestreo: probabilístico, polietápico, estratificado, aproporcional. Para la elección del entrevistado se procedió a un sorteo aleatorio de mapas. Fecha de campo: del 3 al 9 de octubre de 2025.

El estudio "Popularidad + Electoral", fue realizado por la encuestadora Datum Internacional S.A., con registro 0002 REE / JNE, contratada por el diario El Comercio. El grupo objetivo son hombres y mujeres, de 18 a 70 años, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos, considerando zona urbana y rural. El ámbito es nacional. Se realizaron 1.200 encuestas efectivas con un margen de error de +/-2,8, con un nivel del 95% de confianza y 100% de representatividad. Técnica: encuestas presenciales en el hogar. Tipo de muestreo: probabilístico, polietápico, estratificado, aproporcional. Para la elección del entrevistado se procedió a un sorteo aleatorio de mapas. Fecha de campo: del 9 al 11 de noviembre de 2025.