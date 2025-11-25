APP retira candidatura de Óscar Acuña por caso Qali Warma: aseguran que nunca trabajó en el partido

Martín Salas, vocero de Alianza para el Progreso (APP), sostuvo que la agrupación política no mantenía relación laboral alguna con Óscar Acuña, hermano del líder fundador César Acuña, pese a que este había sido incluido como candidato al Congreso.

Respecto a las medidas adoptadas, el vocero confirmó que APP aplicó su política de "tolerancia cero" al retirar inmediatamente la candidatura de Óscar Acuña tras conocerse las imputaciones de pertenecer a una presunta red de corrupción vinculada al caso Qali Warma.

Asimismo, señaló que el Director Regional de Salud de La Libertad, también implicado en el caso, está siendo expulsado del partido. Salas defendió que las responsabilidades penales son "personalísimas" y no necesariamente involucran al titular de la organización.

Medidas internas y allanamientos

Consultado sobre la presencia de César Acuña en la vivienda de su hermano tras los allanamientos, Salas afirmó que se trató de "un acto de solidaridad familiar". Negó que existan evidencias de filtraciones que permitieran a Óscar Acuña evitar la intervención fiscal y cuestionó que el allanamiento incluyera ambientes del partido.

Sin respuestas sobre Nilo Burga

Salas evitó pronunciarse sobre el fondo del caso que involucra al empresario Nilo Burga, dueño de FrigoInca, señalando que "no me atrevería a adelantar un pronunciamiento sobre algo que está dentro de la administración de justicia". Agregó que corresponde a la Fiscalía esclarecer las imputaciones sobre los presuntos pagos de 77 mil soles a Óscar Acuña.