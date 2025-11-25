MML prohíbe propaganda política en el Centro Histórico durante elecciones

El Concejo Metropolitano de Lima aprobó una ordenanza que prohíbe la colocación de propaganda política en el centro histórico durante el proceso electoral vigente. La normativa busca preservar el patrimonio y la estética de esta zona, bajo la supervisión de Prolima, entidad encargada del mantenimiento del área.
Regulación también para Lima Metropolitana
La ordenanza 2788 se extiende a toda Lima Metropolitana. En las vías locales del Cercado, se permite colocar carteles temporales con altura máxima de 6 metros, área de exhibición de hasta 15 m² y separación mínima de 100 metros entre paneles.
Para las vías metropolitanas, los paneles se instalarán únicamente en separadores centrales de más de 3 metros de ancho, sin iluminación, con altura máxima de 2,5 metros y área de exhibición también de 15 m².
Sanciones y plazo para adecuación
La ordenanza contempla un cuadro de infracciones y sanciones, que van de leves a muy graves. Una falta muy grave, como instalar propaganda en muros de contención, puentes, cerros o monumentos históricos, implica multas de hasta 6 UIT para los partidos políticos infractores. Los partidos que hayan colocado paneles antes de la ordenanza tienen 10 días desde su publicación para adecuar sus anuncios a las nuevas medidas, de lo contrario serán sancionados.