Juan Carlos Portugal defiende pedido de pensión vitalicia para Boluarte: "Es el derecho que le corresponde"

Juan Carlos Portugal, abogado de la expresidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció sobre el pedido de la exmandataria para recibir, de forma inmediata, una pensión vitalicia en su condición de exjefa de Estado.

En entrevista para Exitosa, la defensa legal de Boluarte Zegarra respaldó la solicitud formulada a la Mesa Directiva del Congreso, asegurando que "es el derecho que le corresponde", pese a no haber terminado su mandato.

"Lo que está haciendo la expresidenta Dina Boluarte es en efecto, no mendigar un derecho, no solicitar o pedir algo que no le corresponde. Es el derecho a la pensión congresal. Los expresidentes de la República tienen una jubilación congresal, es el derecho que le corresponde como mandataria del país", dijo.

¿CUÁNTO RECIBIRÍA BOLUARTE?

En ese sentido, Juan Carlos Portugal explicó que, de aprobarse la solicitud, Boluarte Zegarra no recibiría los S/35 mil que aumentó para el cargo de la Presidencia, sino el sueldo que perciben los parlamentarios: S/ 15,600.