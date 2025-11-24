Comisión de Ética archiva denuncia contra Édgar Tello por ingresar sin autorización a propiedad de la FAP

La Comisión de Ética Parlamentaria archivó la denuncia contra el congresista de Podemos Perú, Edgar Tello Montes, por haber ingresado sin autorización a un inmueble perteneciente a la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

Como se recuerda, un reportaje de Punto Final de marzo de este año reveló que el parlamentario, junto a otras personas, ingresaron a un terreno perteneciente a la FAP en la playa Arica, ubicado en el distrito de Lurín.

Durante el debate que se realizó de forma virtual, sin presencia física de los congresistas, la denuncia contra el legislador no alcanzó los votos necesarios. En total, solo obtuvo 4 votos favor, 5 en contra y una abstención, por tal motivo, el expediente terminó siendo archivado.

ROMPIERON CERCO

Las imágenes difundidas por el citado medio evidenciaban que durante la incursión de Tello Montes se rompió parte del cerco perimétrico del predio militar. El expediente contra el congresista proponía una sanción de 60 días de multa y una amonestación escrita, sin embargo, tras el resultado de la votación, el proceso disciplinario quedó sin efecto.