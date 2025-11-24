Ministro del Interior responde a críticos del Gobierno: “Estamos haciendo el mejor esfuerzo”

A más de un mes de haber asumido el cargo de presidente tras la vacancia de Dina Boluarte por incapacidad moral, el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Vicente Tiburcio, respondió a los críticos del Gobierno de José Jerí.

Durante una actividad en Santa Anita, el ministro del Interior defendió la gestión que lidera Jerí Oré en el Perú, enfatizando que no cesarán los trabajos en la lucha contra la criminalidad, por lo que, se decidió extender el estado de emergencia, con la finalidad de retornarle la tranquilidad a los ciudadanos.

“El presidente José Jerí y todos los ministros hemos asumido este gobierno poniéndonos la camiseta y estamos haciendo el mejor esfuerzo”, comentó Tiburcio con el propósito de que la población continue confiando en las labores del Ejecutivo.

NO LE DARÁN TREGUA A LOS DELINCUENTES

Ante los constantes casos delincuenciales que se registran día a día en el país, Vicente Tiburcio aseguró que la Policía Nacional del Perú (PNP) comenzará una nueva estrategia para reducir los índices criminales en el territorio nacional.