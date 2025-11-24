Congreso: Ética recomienda suspender a Susel Paredes por uso de baños por personas transgéneros

A menos de seis meses de que se realicen las elecciones generales del 2026 y poco menos de un año de que termine el periodo parlamentario 2021-2026, la Comisión de Ética del Congreso recomendó suspender a la legisladora Susel Paredes por el uso de baños por personas transgéneros, lo que causó una serie de opiniones.

Por medio de sus plataformas digitales, el periodista Carlos Viguria compartió en su cuenta de X que el grupo del Parlamento llegó a la conclusión que la iniciativa de Paredes Piqué habría dañada la imagen de los congresistas.

De acuerdo a la denuncia realizada por Fuerza Popular, Renovación Popular y Honor y Democracia, se suscitó un riesgo entre los niños que usaban los baños del Legislativo y eran invitados de Susel Paredes.

PEDIDO CONTRA LA PARLAMENTARIA

Los partidos políticos que presentaron la querella contra Paredes Piqué exigen la suspensión de 120 días sin goce de haber, ya que, consideran que hay indicios fehacientes que los menores que llegaron al Parlamento estuvieron en peligro.