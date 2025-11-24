José Cueto sobre pruebas de polígrafo a trabajadores del INPE: "Tiene alta probabilidad de ser efectiva"

El congresista de Honor y Democracia, José Cueto, se pronunció tras el inicio de las pruebas de polígrafo a los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), como parte de las medidas de control interno tras la ampliación del estado de emergencia en Lima y Callao.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario expresó su respaldo a la medida, asegurando que tiene "alta probabilidad" de ser efectiva e identificar a aquellos malos elementos del INPE vinculados a bandas criminales que operan desde las cárceles.

"Tiene una alta probabilidad de ser efectiva. No es la panacea, pero te da una idea de si una persona es realmente mitómana o no. Los rasgos físicos se alteran. Tú hablas con los técnicos en esto y te dicen que tiene una altísima probabilidad de éxito. Es más, yo lo pondría en las escuelas de formación como un requisito más", dijo.

PIDE POLÍGRAFO A POLICÍAS Y MILITARES

En ese sentido, Cueto Aservi señaló que la medida debería ser aplicada a los agentes de la Policía Nacional y los militares de las Fuerzas Armadas: "debería existir esto de forma obligatoria en todos los centros o instituciones que tienen que ver con el ámbito de seguridad y donde se maneja mucho dinero. Instituciones como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional", sostuvo.