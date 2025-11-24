Muñante respalda posible ingreso a Embajada de México por Betssy Chávez: "El Perú debe hacerse respetar"

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, se pronunció sobre las recientes declaraciones del presidente José Jerí, quien no descartó que el gobierno ingrese por la fuerza a la Embajada de México en nuestro país para capturar a la expremier Betssy Chávez.

En declaraciones para Canal N, el parlamentario expresó su respaldo ante un posible ingreso a la Embajada mexicana y aseguró que, de concretarse el ingreso, dicha acción no tendría consecuencias a nivel internacional.

"Es un tema complejo en realidad, pero como peruano creo que el Perú debe hacerse respetar. Si el presidente Jerí ha dicho que esto va a evaluarse, espero que se tome la mejor decisión porque hay que tomar en cuenta que no hay una especie de sanción internacional si es que un país decida a quien está pedido por la justicia", dijo.

SOBRE MÉXICO

En ese sentido, Muñante Barrios sostiene que México fue el primero en incumplir la Convención de Caracas al otorgar asilo político a personajes que vienen siendo procesados por delitos.

"Cómo es que ahora pretendemos que el Perú sí cumpla al pie de la letra todas las declaraciones y convenciones sobre asilo político si es que México fue el primero que incumplió al darle el asilo político a Betssy Chávez", mencionó.