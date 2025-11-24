Marianella Ledesma sobre pedido de Boluarte de pensión vitalicia: "No deberían darle ni un sol"

La expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, se pronunció tras conocerse que la exmandataria Dina Boluarte, envió un documento al Congreso solicitando el pago inmediato de una pensión vitalicia por su condición de exjefa de Estado, además de otros beneficios logísticos.

En entrevista para Exitosa, la extitular del TC criticó duramente el pedido de Boluarte Zegarra y aseguró que "no deberían darle ni un sol" de los más de 35 mil que solicita como pago vitalicio, cuestionó además que el Congreso no haya resuelto el tema de las pensiones vitalicias para evitar que exmandatarios que no hayan concluido su mandato tengan acceso a dicho beneficio.

"Déjame decirte que no debería darle ni un sol. ¿Por qué? Porque la pensión vitalicia a la que está recurriendo, invocando, no es un derecho que ella tiene a la pensión, esa pensión a la que recurre es un privilegio que se ha creado para una persona determinada que se llama presidente de la República y que es hora que Congreso corrija esa situación", dijo.

ELIMINACIÓN DE LA PENSIÓN

En ese sentido, Ledesma Narváez indicó que dicho beneficio debería ser eliminado por el Congreso: "En este país no deberíamos permitir que se mantenga este privilegio, eso afecta el principio de igualdad ante la ley y el Congreso tiene el deber moral, jurídico y constitucional de eliminar esta situación", sostuvo.