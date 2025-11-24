González-Olaechea sobre posible ingreso a la Embajada de México: "Va a tener un impacto internacional"

El exministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, se pronunció sobre las recientes declaraciones del presidente José Jerí, quien no descartó que el Ejecutivo decida ingresar por la fuerza a la Embajada de México para capturar a la expremier Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en dicho lugar.

"(Estoy abierto) a todo tipo de posibilidades y decisiones (…) No me limito y, si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará. He demostrado con acciones concretas que no me tiembla la mano", señaló en entrevista para El Comercio.

IMPACTO INTERNACIONAL

En entrevista para Canal N, el extitular de Relaciones Exteriores cuestionó las declaraciones de Jerí Oré y advirtió que, de concretarse una irrupción en la Embajada de México, dicha acción tendrá un "impacto" a nivel internacional.

"Pues va a tener un impacto internacional, evidentemente, y una respuesta, estoy persuadido de pensar que va a obtener una respuesta por parte de México diciendo: Nuestro local, aún cuando se hayan roto las relaciones diplomáticas, las habitaciones, las casas, los inmuebles siguen estando bajo protección diplomática", sostuvo.