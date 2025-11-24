Magistrado llama la atención a Dina Boluarte por confundirlo en audiencia: "No soy jueza, soy presidente de sala"

La expresidenta vacada, Dina Boluarte, protagonizó un incidente al referirse al magistrado Manuel Estuardo Luján como "señora jueza", durante la audiencia ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

El magistrado le solicitó mayor atención, precisando que "No soy jueza, soy presidente de sala", en medio de la diligencia donde se evalúa el impedimento de salida del país contra la exmandataria solicitado por la Fiscalía.

Boluarte se disculpó atribuyendo el error a dificultades técnicas. "Mi pantalla estaba muy menuda", señaló. La audiencia forma parte del proceso donde se debate la apelación presentada por el Ministerio Público para restringir sus viajes al exterior.

Permanencia en el país y habla sobre su hijo

La ex jefa de Estado también reiteró que no tiene intención de abandonar el país ni solicitar asilo político. "Aquí estoy, amo la patria y continuaré estando acá defendiéndome", afirmó Boluarte, asegurando que su domicilio es público y conocido por las autoridades.

Boluarte Zegarra también cuestionó que pueda ser considerado "como un indicio para justificar restricciones migratorias en su contra", el trabajo de su hijo en el extranjero. Calificó este argumento de la Fiscalía como "inapropiado y desligado" de los hechos que se investigan en el caso.