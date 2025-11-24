Sheinbaum advierte a Perú que irrumpir en la embajada de México "estaría fuera de toda norma”

La tensión diplomática entre Perú y México volvió a escalar tras las declaraciones del presidente José Jerí, quien no descartó ingresar a la embajada mexicana en Lima para detener a Betssy Chávez, ex primera ministra del gobierno de Pedro Castillo, asilada en dicha sede desde inicios de noviembre. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, respondió tajante: cualquier intento de intervención “estaría fuera de toda norma” y constituiría una violación del derecho internacional.

DERECHO AL ASILO

Durante su conferencia matutina Las Mañaneras, Sheinbaum recordó que el asilo político está reconocido por las leyes internacionales y pidió resolver las diferencias a través del diálogo. “Podemos tener discrepancias, pero siempre dentro del marco de la ley internacional. El derecho de asilo de esta mujer (Betssy Chávez) está amparado por las normas internacionales. Una intervención en la embajada sería inaceptable”, señaló la mandataria, en referencia al precedente de Ecuador con México ocurrido meses atrás.

Las palabras de Jerí, brindadas en una entrevista a El Comercio, desataron la controversia. “Hay un mandato judicial y no me limito a ninguna posibilidad. Si se tiene que ingresar a la embajada mexicana, se hará”, declaró el presidente, generando críticas de especialistas en diplomacia y derecho internacional.

MÉXICO CONFIRMA QUE PERÚ RESPETARÁ INMUNIDADES DIPLOMÁTICAS

Antes de la respuesta de Sheinbaum, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México había informado que el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú garantizó el respeto a las inmunidades diplomáticas y a la inviolabilidad de los inmuebles mexicanos en Lima, conforme a las Convenciones de Viena de 1961 y 1963. Sin embargo, la tensión aumentó tras los dichos del mandatario peruano, a pocos días de la audiencia donde se evaluará la prisión preventiva de Chávez.

Desde Torre Tagle, se evitó pronunciarse sobre el tema, aunque fuentes diplomáticas confirmaron que México sigue solicitando el salvoconducto para que Betssy Chávez pueda salir del país. Pese a ello, el primer ministro Ernesto Álvarez descartó cualquier posibilidad de una incursión en la embajada, afirmando que “Perú es respetuoso del derecho internacional” y que ninguna acción violenta será ejecutada.