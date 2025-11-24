Karol Paredes a José Jerí sobre lucha contra la inseguridad: "ya estamos entrando al show"

La congresista Karol Paredes, de Avanza País, puso en duda la efectividad de la estrategia del presidente José Jerí contra la inseguridad ciudadana y alertó que su gestión estaría “entrando al show”. En entrevista, la también presidenta de la Comisión de Defensa cuestionó que, pese a los operativos y gestos mediáticos, el Gobierno aún no ofrece soluciones reales contra la criminalidad y el avance del delito en el país.

“YA ESTAMOS ENTRANDO AL SHOW”

Paredes dijo en diálogo con Punto Final sobre el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo para modificar normas en materia de seguridad. Reconoció que esta herramienta podría agilizar la respuesta frente a la delincuencia, pero remarcó que no constituye una política integral. “Esto solo busca una respuesta rápida para no estar buscando esos espacios lentos que se puede tener en el Congreso. Ayudaría a que la gente empiece a generar confianza interna”, señaló, aunque insistió en que eso no basta.

La parlamentaria también cuestionó las constantes visitas de Jerí a penales y operativos televisados junto a la Policía Nacional del Perú (PNP). A su juicio, si estas acciones no van acompañadas de presupuesto, inteligencia y tecnología, corren el riesgo de quedarse en una puesta en escena. “Yo considero que ya estamos entrando al show, porque necesitamos respuestas concretas, que tienen que ver con presupuestos reales”, enfatizó, al exigir que se fortalezca institucionalmente a la PNP.

LLAMADO A NO ABUSAR DE LAS FACULTADES LEGISLATIVAS

Sobre el pedido de delegación de facultades en materia de seguridad, Paredes precisó que no se opondrá a otorgarlas, pero advirtió que el Congreso deberá vigilar su uso. “Si no hay presupuesto, no hay nada. Esperamos que, a partir de esta delegación de facultades, se den los presupuestos, pero también hay que hacer un control real de parte de nosotros. Que no sea un abuso excesivo de parte del Ejecutivo una vez que aprobemos esa delegación”, advirtió.

La legisladora también tomó distancia de eventuales propuestas del Gobierno que apunten a penalizar a la prensa por filtración de documentos en investigaciones sensibles. Aclaró que el Parlamento no dará un “cheque en blanco” y que cada iniciativa deberá ser debatida y evaluada.

En cuanto a la postura de Jerí a favor de irrumpir en la Embajada de México para detener a la expremier Betssy Chávez, Paredes señaló que respetarán lo que disponga la Cancillería, pero reiteró que el foco del Gobierno debe estar en resultados concretos contra la delincuencia, y no en el espectáculo mediático.