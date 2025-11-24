Presidente Jose Jerí anuncia que declarará en emergencia las fronteras del Perú

El presidente interino, José Jerí, anunció durante su visita a la región Tacna el último domingo que el Poder Ejecutivo declarará en emergencia las fronteras del Perú para que el Ejército pueda apoyar a la Policía Nacional en el control de ingresos irregulares.

Ante ello, el mandatario sostuvo que su presencia en la zona fronteriza responde a la necesidad de "anticipar problemas que eventualmente pueden suceder" y establecer una política de Estado para la protección fronteriza.

"El Gobierno va a plantear una acción multisectorial en las fronteras. Una primera acción concreta es declarar en emergencia estas zonas para que el Ejército pueda apoyar a la Policía Nacional en resguardar e impedir actos irregulares", afirmó Jerí durante la supervisión de las labores de control en la frontera con Chile.

Refuerzo de seguridad y estrategia integral

El jefe de Estado señaló que se evaluará la declaración de emergencia en todos los distritos y provincias limítrofes tras una revisión técnica, con el objetivo de redoblar las labores de prevención. Asimismo, anunció que se dispondrá de vehículos adicionales de la Policía Nacional para reforzar la vigilancia mientras se consolida una estrategia conjunta de intervención multisectorial.

Jerí recordó que existe una propuesta legislativa para que el resguardo de fronteras pase de forma permanente al Ejército, lo que haría innecesario recurrir a estados de emergencia. "El Gobierno tiene la firme decisión de resguardar nuestras fronteras e imponer un principio de autoridad. Ninguna persona sin documentación ingresará al país", subrayó.