José Jerí en entrevista exclusiva con Beto Ortiz: “El INPE va a desaparecer”

En entrevista exclusiva con Beto Ortiz, el presidente José Jerí afirmó que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) “va a desaparecer” como parte del paquete de facultades legislativas solicitado al Congreso. El mandatario aseguró que la reforma busca reorganizar el sistema penitenciario, aunque reconoció que “no hay tiempo” para ejecutar todos los cambios durante su gobierno. “El INPE va a desaparecer y estamos pidiendo al Congreso que apoye ello”, señaló, al precisar que la lucha contra el crimen requiere medidas estructurales. Agregó que el estado de emergencia “no acaba con todo el problema” e insistió en que las Fuerzas Armadas han sido “sistemáticamente debilitadas” en los últimos años.

Respecto a otros temas de coyuntura, Jerí aseguró que el Ejecutivo se tomará su tiempo para pronunciarse sobre el salvoconducto para Betssy Chávez, asegurando que “se ha distorsionado la figura del asilo”. También lamentó que las relaciones diplomáticas con México se hayan deteriorado, pero dijo que confía en que esta situación pueda revertirse con el tiempo. Consultado sobre su estilo de gobierno, el presidente aseguró que le gusta mantener contacto directo con la población. “Me gusta escuchar a la gente en la calle… le digo a mi seguridad que no impidamos que haya comunicación”, expresó.

El mandatario explicó sus primeras sensaciones al llegar al poder. “Los primeros días como presidente fueron irreales”, confesó. Recordó que la primera noche tras jurar el cargo tuvo “un zumbido en la cabeza de preocupación”, reflejo de la magnitud del reto asumido. Sobre la relación con la prensa, señaló que no solo responde a medios tradicionales, sino también a periodistas de redes sociales. Asimismo, negó haber estado a punto de ser ministro durante la gestión de Pedro Castillo y afirmó que cada presidente tiene su estilo, en referencia a las administraciones de Castillo y Boluarte.

SOBRE AMPLIACIÓN DEL REINFO

En torno al Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), el presidente de la República reiteró su oposición a su ampliación. “Dos años es mucho, no ha cumplido su finalidad”, afirmó, aunque reconoció que debe evaluarse “una última oportunidad” debido a las familias que dependen del proceso. “Vamos a presentar una propuesta: dos años no va; un año me suena razonable”, adelantó el mandatario. Finalmente, José Jerí respondió a cuestionamientos sobre el incremento de su patrimonio de 100 mil a un millón de soles, precisando que se trata de un crédito hipotecario a 12 años.