José Jerí: “He tenido exceso de peso por muchos años”

Durante la entrevista exclusiva del periodista Beto Ortiz al presidente José Jerí, entre las preguntas respondió a una que causa mucha curiosidad en gran parte de la población, la de su radical pérdida de peso.

El "cambio físico radical" en la apariencia de José Jerí, con publicaciones de fotos que lo muestran con una figura más esbelta en comparación con su imagen anterior cuando ingresó a la política. Incluso, es un tema muy comentado, y Beto Ortiz le preguntó, muy a su estilo si se realizó alguna cirugía bariátrica.

Ante el cuestionamiento, el mandatario señaló: “Lo que tuve que hacer, son diferentes procedimientos para evitar tener diabetes, tengo antecedentes cercanos, yo decidí hacer los procedimientos para evitar tomar medidas radicales para salvar mi vida”.

Una mejor condición de salud

“Para tener una calidad de vida, prefiero tomar yo la decisión controlada a tener de verme obligado a tomar una porque ya no me queda de otra”, indicó el mandatario.

“Hice varios procedimientos para estar en una mejor condición de salud (…) yo he tenido exceso de peso por muchos años, pero tienes que pensar en tu salud pensado en el futuro y para evitar estar en situaciones en que dependas de asistencia, más de que ti mismo”, agregó.

Este encuentro ha generado gran expectativa por la perspicacia que siempre ha mostrado Beto Ortiz y por ser primera entrevista en televisión que brinda el jefe de Estado interino.

