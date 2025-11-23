HASTA QUE ACEPTÓ: Esta noche Beto Ortiz frente a José Jerí, presidente brinda su primera entrevista en televisión

Esta noche, el periodista Beto Ortiz entrevistará en exclusiva al presidente José Jerí. El encuentro ha generado gran expectativa por la perspicacia que siempre ha mostrado el hombre de prensa, también por ser la primera entrevista en televisión que brinda el jefe de Estado interino.

Pese a que tiene poco más de un mes en el poder, hay muchas interrogantes que Jerí Oré debe responder, entre otros, sobre su plan de seguridad ciudadana y los resultados que ha tenido. Muchos sectores y ciudadanos lo consideran un fracaso.

También sobre la cuestionada prórroga del estado de emergencia, los asesinatos a choferes de transportes público, las extorsiones, los ataques con explosivos en la Libertad y el caso de la expremier Betssy Chávez, asilada en la embajada de México, etc.

NI COMO CONGRESISTA

También muchos cuestionan su designación como presidente de la República, pues ni siquiera había alcanzado los votos necesarios para ser congresista (logró ingresar tras la inhabilitación de Martín Vizcarra) y ha terminado siendo jefe de Estado.

Estas preguntas y muchas más, Beto Ortiz las hará al presidente Jerí Oré, esta noche a las 10 p.m.