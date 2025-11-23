Presidente Jerí sobre caso Betssy Chávez: Si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará

En amplia entrevista con El Comercio, el presidente José Jerí dijo que aún evalúa las acciones a tomar respecto a la situación de Betssy Chávez, asilada en la embajada de México, tras conocerse la sentencia de cinco meses de prisión preventiva en su contra.

Señaló que las decisiones de este caso se tomarán en conjunto, con el premier Ernesto Álvarez y el Gabinete Ministerial, siempre en estricto cumplimiento con los acuerdos internacionales. No obstante, el jefe de Estado afirmó que no descarta ninguna medida.

MANDATO JUDICIAL

Aseguró que está abierto “a todo tipo de posibilidades y decisiones (…) No me limito y, si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará. He demostrado con acciones concretas que no me tiembla la mano”, expresó categórico el primer mandatario.

Finalmente, el mandatario indicó que las autoridades mexicanas tienen conocimiento de permanente presencia de la Policía en los exteriores de la embajada y reiteró que la prioridad del Poder Ejecutivo es cumplir el mandato judicial vigente contra Chávez Chino.