Cancillería informa que terminaron las funciones del Cónsul General de Perú en Ciudad de México

El Gobierno dispuso el término de las funciones de Carlos Rossi Covarrubias como Cónsul General del Perú en la Ciudad de México, según la Resolución Suprema N.º 181-2025-RE, publicada en El Peruano.

El diplomático había asumido el cargo el 01 de agosto de 2023. La norma señala que por razones del servicio se considera necesario dar por concluida su labor en la sede consular mexicana.

LETRAS PATENTES

Asimismo, se dispone la cancelación de las Letras Patentes a partir de la fecha que será definida mediante resolución viceministerial, y que los gastos que genere la medida serán asumidos por cancillería.

La resolución lleva las firmas del presidente de la República José Jerí Oré, y del titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela Martínez.