Proponen ley que exige título profesional a influencers y streamers para tratar temas especializados

El congresista de Acción Popular, Wilson Soto, presentó un proyecto de ley que busca regular la actividad de creadores de contenido digital, incluyendo influencers, streamers y líderes de opinión.

El proyecto establece que estos deberán contar con título profesional o certificación oficial que acredite su especialización en las materias sobre las cuales difunden contenido, particularmente en temas de salud, educación, seguridad y patrimonio.

La iniciativa dispone que todos los creadores digitales deben inscribirse en el Registro de Medios Digitales y Creadores de Contenido Digital a cargo de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM. Además, incorpora obligaciones como informar con veracidad, citar fuentes oficiales, verificar previamente la información y señalar cuando un contenido sea patrocinado.

Sanciones por desinformación y multas

El proyecto incorpora un régimen sancionador que considera infracciones graves y muy graves. Para estas últimas, que incluyen difundir información que ponga en riesgo la salud o la vida, se establece inhabilitación de 60 días a un año para ejercer como creador digital, además de inhabilitación profesional de uno a tres años.

En casos de infracciones graves, como promocionar falsos tratamientos médicos, se aplicarían multas de hasta 5 UIT (26,750 soles). En la exposición de motivos, el congresista Soto Palacios fundamenta la norma en el "uso abusivo" de la libertad de opinión en medios digitales, donde circula información sin garantías de legalidad o sustento científico.