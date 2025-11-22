Betssy Chávez: México asegura que Perú respetará su inmunidad diplomática

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó este sábado que el Gobierno del Perú ha ratificado su compromiso de respetar plenamente las inmunidades diplomáticas mexicanas en el país.

Según un comunicado oficial, la Cancillería peruana "ha confirmado" que la inviolabilidad de los inmuebles diplomáticos será garantizada, incluyendo la residencia oficial donde se aloja la expremier Betssy Chávez.

La SRE subrayó que este compromiso se sustenta en las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961) y Consulares (1963), que establecen obligaciones internacionales sobre la protección de misiones extranjeras. La aclaración se produce después de que surgieran cuestionamientos sobre la situación jurídica de Chávez y posibles intervenciones a la sede diplomática.

Solicitud de salvoconducto

En paralelo, México reiteró su solicitud formal de un salvoconducto para Betssy Chávez, que le permita salir del territorio peruano y trasladarse de manera segura al país donde se le ha otorgado asilo político. La petición se ampara en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, también conocida como Convención de Caracas.

Procesos judiciales

Chávez Chino enfrenta procesos judiciales en Perú, lo que ha generado discrepancias entre ambos gobiernos respecto a los alcances del asilo. Mientras México sostiene que su condición de asilada política obliga a facilitar su salida, autoridades peruanas han señalado que la decisión final dependerá de procedimientos internos.